Пекин, 19 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Власти Китая призывают Соединённые Штаты осознать важность и чувствительность вопроса с Тайванем, а также перестать недооценивать решимость Пекина в сфере защиты собственного суверенитета. Об этом 19 сентября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

(сс) Max12Max МИД КНР

«Мы призываем США в полной мере признать чрезвычайную важность и высокую чувствительность тайваньского вопроса, соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, добросовестно выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, данное руководством США, не направлять ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня во избежание нанесения дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — сказала она.

При этом Мао Нин уточнила, что никому не нужно недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю народа Китая по защите суверенитета своего государства и его территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поощряет Тайбэй в вопросах обретения независимости от Китая. При этом он добавил, что Соединённые Штаты выступят на защиту Тайваня в случае, если произойдёт его военный конфликт с КНР.