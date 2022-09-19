Астрахань, 19 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сенсорами системы непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены дети, имеющие диагноз «сахарный диабет», в Астраханской области после вмешательства следственных органов. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ранее в следственные органы обратились родители детей, страдающих сахарными диабетом, с жалобами на то, что они не в полной мере получают положенные по закону медицинские изделия и препараты.

СК установил, что данные лица включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, однако из-за логистических перебоев они не были обеспечены сенсорами системы непрерывного мониторинга глюкозы в установленные сроки.

После совещания руководства Следственного управления с министром здравоохранения Астраханской области сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы поступили на склад уполномоченной фармацевтической организации, представитель следственного управления передал их 14 астраханским семьям.

«В настоящее время налажено взаимодействие с министерством здравоохранения Астраханской области для обеспечения непрерывной передачи изделий обратившемся семьям», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Костромской области СК возбудил дело из-за нехватки препаратов для детей с сахарным диабетом.