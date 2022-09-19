Чебоксары, 19 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах обсудили вопросы бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов в зимний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии по итогам планёрки на общегородском совещании у главы администрации Чебоксар Дениса Спирина.

https://gcheb.cap.ru/ Планёрка в администрации Чебок

О подготовке к зимнему содержание дорог доложил директор дорожно-эксплуатационного предприятия АО «Дорэкс» Владимир Доброхотов. По расчётам, всего в 2022 году будет очищено от снега 4,5 млн кв. метров дорог, тротуаров и мостов.

Для ликвидации наледи и гололедицы на дорогах и тротуарах заготовлено 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 100 тонн щебня мелкой фракции и более 1 тыс. тонн реагента.

«Чтобы очистка и обработка реагентами городских дорог в сильные снегопады выполнялась в сжатые сроки, колонны дорожной спецтехники будут работать в сопровождении патрульных машин ГИБДД», — говорят в мэрии.

Непосредственно в снегоуборке задействуют 81 единицу коммунальной спецтехники. При необходимости предприятие дополнительно привлечёт технику сторонних организаций.

На зимний режим несения службы подразделения предприятия перейдут с 15 октября. В мэрии поясняют, что в круглосуточный режим работы будет переведена спецтехника, личный состав и ответственные за техподготовку транспорта. Уже разработан график дежурств, определены маршруты работ, доукомплектовывается инвентарём и спецодеждой дорожная служба.

Зимой ямочный ремонт будет проводиться с использованием литой асфальтобетонной смеси, которая может применяться при низких температурах. Отметим, что в январе–августе 2022 года в Чебоксарах фактическая площадь ямочного ремонта составила 23,7 тыс. кв. метров.

Также поэтапно решается вопрос утилизации снега, в том числе в 2022 году запущена в эксплуатацию снегоплавильная установка мощностью до 60 кубометров снега в час. За четыре месяца утилизировано 47,9 тыс. кубометров, или 18,2 тыс. тонн снега.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах в 2022 году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог предусмотрено 1,8 млрд рублей. На начало сентября ремонт завершён на 12 объектах из 17, продолжается масштабная реконструкция улицы Гражданская, вносятся корректировки в проекты реконструкции Лапсарского проезда и улицы 1-я Южная.