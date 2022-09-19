Ереван, 19 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана, постепенно продвигаясь вглубь территории Армении, получили возможность обстреливать единственную трассу, которая связывает Сюникскую область с остальной частью страны. Об этом 19 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) координатор сайта военных новостей «Разминфо» Карен Вртанесян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По его мнению, азербайджанские силы действуют якобы при попустительстве премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Те «бесполезные» Ишханасар и Чёрное озеро, где азербайджанские войска продвинулись вперёд в два этапа (в мае и в ноябре 2021 года), укрепились и обосновались при непосредственном содействии Никола, контролируют единственную дорогу, связывающую Сюник с остальной Арменией (она же — магистраль Армения-Иран)», — написал эксперт.

Он считает, что Азербайджан будет продолжать свою политику вне зависимости от того, какие документы подпишет Пашинян. По мнению Вртанесяна, устранить угрозу Сюнику можно только вытеснив азербайджанских военных с армянкой территории.

Напомним, на прошлой неделе начальник Генерального штаба Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе двухдневных боёв на границе с Арменией продвинулись вглубь страны в направлении Джермука на 7,5 км, а по ширине фронта 8,5 км.