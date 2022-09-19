Москва, 29 ноября, 2007, 21:23 — ИА Регнум. В связи с предстоящими выборами в Государственную Думу пятого созыва приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на особо важных объектах Московской железной дороги, сообщили ИА REGNUM в службе по связям с общественностью Московской железной дороги.

В связи с предстоящими выборами на Московской железной дороге совместно с МУВДТ, территориальными органами внутренних дел и ФСБ России разработан план совместных мероприятий по усилению антитеррористической защиты объектов железнодорожного транспорта. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на особо важных объектах железнодорожного транспорта и объектах жизнеобеспечения дороги. В первую очередь это касается охраны мостов, тоннелей, объектов водоснабжения, предприятий здравоохранения и др. С руководством предприятий дороги проведены практические занятия по отработке совместных действий с сотрудниками органов внутренних дел при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Определены наиболее криминогенные участки в сфере пассажирских и грузовых перевозок, под контролем соблюдение правил приема грузов к перевозке, технических условий погрузки.

Специализированные совместные группы оснащены техническими средствами и средствами связи, выделен подвижной состав для оперативного направления на криминогенные перегоны и промежуточные железнодорожные станции.

Совместно с МУВДТ и ведомственной охраной на Московской железной дороге будут осуществляться мероприятия по предупреждению правонарушений в локомотивных и вагонных депо. Под особую охрану взяты поезда дальнего следования и пригородные электрички, которые будут сопровождаться сотрудниками внутренних дел на транспорте. Их задача - пресечение фактов незаконного провоза оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов, недопущение вандализма в поездах, поджога вагонов и т.п. С работниками всех служб, в первую очередь локомотивных и поездных бригад, проводятся дополнительные инструктажи об особой бдительности и незамедлительной передаче в соответствующие службы информации о нахождении посторонних лиц на территориях и перегонах станций.

Кроме этого, впервые за много лет граждане России смогут проголосовать на крупных вокзалах Московской железной дороги. В связи с этим на привокзальных площадях Москвы и областных центров скорректирована расстановка постов и маршрутов патрулирования сотрудников правоохранительных органов для обеспечения правопорядка о безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Обеспечена постоянная готовность восстановительных и пожарных поездов, медицинских выездных бригад лечебных учреждений. Проводится дополнительная проверка состояния противопожарной безопасности и работоспособности средств пожаротушения.