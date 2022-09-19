Нытва, Пермский край, 19 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Пермском крае простились с военнослужащим Александром Аняновым, который погиб во время специальной военной операции, защищая мир от нацизма. Об этом сообщила администрация Нытвенского городского округа в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Красные гвоздики и свеча

«Сержант контрактной службы Александр Анянов, артиллерист, командир расчёта с честью нёс службу и до конца оставался верным Присяге, защищая мир от проявлений нацизма», — сказали в мэрии.

Контрактник погиб 13 сентября. Похороны прошли 18 сентября в селе Григорьевском.

Множество односельчан пришли проститься с земляком и проводить его в последний путь. В социальных сетях соболезнования и слова поддержки родным погибшего выражают сотни неравнодушных. Героя похоронили с воинскими почестями на григорьевском кладбище.

«В настоящее время известно, что Александр представлен к государственной награде», — сообщили в горадминистрации.