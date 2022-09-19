Париж, 19 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, в котором рассказывается о различных встречах королевы Елизаветы II с президентами Франции, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Спасибо, ваше величество», — написал Эммануэль Макрон в сообщении в своих социальных сетях, к которому добавлено видео, рассказывающее о встречах Елизаветы II с различными президентами Франции.

Видео началось, в частности, с речи королевы в Елисейском дворце в апреле 1957 года вместе с президентом Рене Коти. Затем на превосходном французском языке королева заявила: «Господин президент, пусть доверие и взаимопонимание между Французской Республикой и Соединенным Королевством сохранятся навсегда».

Затем видео демонстрирует архивные кадры: от первой встречи Елизаветы II с главой французского государства в мае 1948 года до последней встречи с Эммануэлем Макроном 11 июня 2021 года во время саммита G7.

Во время речи в Елисейском дворце Эммануэль Макрон заявил: «Елизавета II владела нашим языком, любила нашу культуру и тронула наши сердца. С момента своей коронации она знала и разговаривала со всеми нашими президентами. Ни одна другая страна не имела чести принимать ее так часто, как мы».

Как сообщало ИА REGNUM, агентство парижского транспорта (RATP) отдает дань уважения британской королеве Елизавете II.