Москва, , 13:28 — REGNUM Российские ВКС нанесли массированные удары по позициям киевских боевиков. Об этом 19 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что удары были нанесены по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Запорожье.

«В результате […] уничтожено более 70 [бойцов ВСУ] и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — говорится в новой сводке оборонного ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

Кроме того, в городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 18 сентября, российские войска нанесли поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кирово Запорожской области.

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По данным Минобороны России, потери противника составили до 100 военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники.

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