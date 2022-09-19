Москва, , 13:51 — REGNUM C 23 по 25 сентября 2022 года в московском офисе VK благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» стартует шестой окружной хакатон конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Цифровое общество

На этот раз участникам предлагается выбрать для решения один из трех кейсов. Команды в составе от трех до пяти человек при помощи методов искусственного интеллекта построят модель прогнозирования инфляции, найдут в Арктике белых медведей и определят аудиторию с интересом к благотворительности.

Призовой фонд хакатона в Центральном ФО составит 1,8 млн рублей. Зарегистрироваться, найти подходящий кейс и уточнить форматы участия можно на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru.

«Мероприятия в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» обладают особым значением для развития кадрового резерва нашей страны. Из раза в раз на хакатоны и чемпионаты приходят талантливые специалисты с большим потенциалом и тягой к знаниям: кто-то из них только начинает свой путь в покорении искусственного интеллекта, а кто-то уже давно в мире высоких технологий.

Мы рады, что наш проект объединяет самых разных участников, становится местом, где они не только разрабатывают прорывные решения, но и обмениваются опытом, находят друзей и будущих коллег. На этот раз в рамках шестого хакатона в Центральном федеральном округе команды поборются за призовые места в столице нашей необъятной страны. Пусть Москва станет городом-вдохновением для всех участников в дни хакатона!» — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В рамках кейса от Банка России участники хакатона построят модель, которая в режиме квази-реального времени сможет формировать прогноз инфляции в текущем месяце. Предложенные участниками решения задачи помогут усовершенствовать инструментарий прогнозирования, дополнив его методами на основе альтернативных данных.

«С развитием цифровых услуг стремительно растет и объем микроданных об экономической активности. Многие из них могут служить основой для опережающих индикаторов, которые удачно дополняют официальную статистику. Для исследователей большие данные открывают широкие возможности. Модели на основе методов искусственного интеллекта позволяют обнаружить новые закономерности и более глубоко изучить процессы в экономике.

Именно такая ― интересная и очень современная задача стоит и перед участниками хакатона ― научиться прогнозировать инфляцию на основе большого объема данных об онлайн-ценах. Желаю вдохновения в этой работе, нестандартных идей и ярких решений», — отметил начальник экономического отдела отделения по Ярославской области главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Алдохин.

Во втором кейсе от Минприроды РФ участники хакатона с помощью технологий искусственного интеллекта на основе представленных данных аэрофотосъемки, сформированных датасетов и материалов из открытых источников обучат нейросеть поиску белых медведей в Арктике.

«Неотъемлемым условием сохранения биоразнообразвия особо охраняемых природных территорий является осуществление постоянного мониторинга и учета численности их обитателей. Эту работу ведут как специализированные научные организации, так и научные работники заповедников и нацпарков, применяя такие технологии сбора информации как фотоловушки, аэрофотосъемку, в том числе с беспилотных летательных аппаратов.

Обработка полученных «сырых» данных — ресурсоемкий процесс, включающий в себя определение вида животного и подсчет количества особей на каждой фотографии. Именно в работе по классификации и подсчету искусственный интеллект находит свое применение. На прошлом хакатоне мы ставили задачу по обучению нейросети подсчету атлантических моржей, количество которых достигало 1300 на одной фотографии. Сейчас мы хотим научить искусственный интеллект «внимательности» — детектированию белых медведей на фоне снега и льдов арктической зоны. Решение этой задачи сэкономит для действительно важной научной деятельности десятки часов работы специалистов», — подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов.

Третий кейс от компании VK будут решать в офлайн-формате. Это значит, что при выборе данного задания как минимум три участника от команды будут присутствовать на площадке. На этот раз организаторы и партнеры проекта приготовили для участников большое количество офлайн-активностей.

В рамках кейса участникам предстоит спрогнозировать интерес аудитории к благотворительной деятельности. Командам будет необходимо на базе обезличенных данных изучить последовательность действий пользователей, набор вещественных признаков и сформировать аудиторный сегмент с похожими характеристиками.

«Рады принять «Цифровой прорыв» на своей площадке. Для московского этапа хакатона команда PREDICT подготовила интересную и социально значимую задачу на стыке динамично развивающихся областей машинного обучения sequence learning и graph ml. Уже по традиции, инструменты ML Platform от VK Cloud помогут участникам в проверке их модельных гипотез, а платформа для проведения IT-соревнований All Cups от VK создаст комфортную и прозрачную среду для оценки работ. Всем участникам успехов и удачи в решении кейсов!», — отметил директор центра аналитических продуктов PREDICT, VK Роман Стятюгин.

Старт второму Всероссийскому чемпионату по искусственному интеллекту был дан в начале сентября 2022 года в рамках молодежного дня ВЭФ.

«Одни из самых дефицитных ИТ-специальностей: разработчики систем искусственного интеллекта и специалисты в области информационной безопасности. Очевидно, сейчас перед государством, вузами, самими ИТ-специалистами стоят важные задачи: удержать кадры внутри страны, идти в ногу со временем в вопросах подготовки специалистов, найти свою нишу и возможность для самореализации на локальном рынке.

Второй год подряд мы проводим масштабный конкурс для специалистов в области искусственного интеллекта, в этом году он объединился с другим нашим флагманским проектом для ИТ-специалистов и теперь называется «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Это позволило привлечь к участию не только широкопрофильных ИТ-специалистов, но и уникальных профессионалов и начинающих разработчиков в области искусственного интеллекта. В этом проекте могут принять участие конкурсанты от 14 лет.

Проект включает в себя не только классические хакатоны, но и чемпионаты — индивидуальные соревнования, где на решение задачи отводится целый месяц. На текущий момент в конкурсе в этом году участвуют уже более 9000 специалистов в области искусственного интеллекта и Data Science. Мы поставили перед собой амбициозную задачу по наращиванию цифровой экспертизы в федеральных и региональных органах власти — мы активно привлекаем их к постановке задач на хакатонах и чемпионатах, потому что уверены в необходимости цифровизации и применении технологий искусственного интеллекта во всех отраслях жизни общества. Хакатоны и чемпионаты доказали свою социальную значимость, актуальность, востребованность и эффективность.

Это подтверждают карьерные и профессиональные успехи призёров и победителей, внедрения решений госорганами и компаниями, широкое привлечение студентов и школьников к участию, результаты реализации социальных проектов», — пояснил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Задача «Цифрового прорыва» в 2022 году — популяризация технологии не только среди начинающих и практикующих специалистов по Data Science, но и среди государственных и коммерческих организаций. Нам важно продемонстрировать, какие возможности для роста скрыты в хаотичном наборе накопленных данных, какие инструменты рождаются, если грамотно сформулировать запрос. К подготовке датасетов — пищи для «искусственного ума» — удалось привлечь уже более 80 организаций, заинтересованных получить качественные решения и стать площадкой для пилотирования проектов», — прокомментировала руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой Прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Татьяна Голубовская,

На 2022 год запланировано проведение 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач. Также в разных регионах России пройдут 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 мероприятий по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком».

Как сообщало ИА REGNUM, «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» нацпроекта «Цифровая экономика» — это первый и самый масштабный в стране форум для разработчиков, где они сообща решают на время задачи по искусственному интеллекту. В 2022 году участников ждут не только конкурсы и брейн-штормы, но и 25 лекций, семинаров и мастер-классов. Главные цели проекта: популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов; формирование ИТ-сообщества; создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора.