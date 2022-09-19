Москва, 19 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Цеха завода «Искра» в Запорожье, в которых велось обслуживание реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, были уничтожены высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 киевских боевиков в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования произвели обстрел населённого пункта Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР).