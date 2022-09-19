Донецк, , 13:23 — REGNUM Наиболее сложным в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике остаётся краснолиманское направление. Об этом сообщил 19 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

По его словам, обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой, однако союзные силы удерживают ситуацию.

«Если возьмём краснолиманское направление, оно остается на данный момент самым сложным. Но по Красному Лиману, по Ямполю ситуация удерживается союзными силами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, также Денис Пушилин рассказал об отбитой атаке на город Кременная.