Рига, , 13:23 — REGNUM

Сейм Латвии saeima.lv

Большинство граждан Латвии хочет, чтобы после выборов 1 октября 2022 года к власти пришли совершенно новые люди, свидетельствуют результаты социологического опроса населения, проведенного исследовательским агентством SKDS.

Большинство, или 66% опрошенных, считают, что было бы лучше, если бы к власти пришли совершенно новые люди. Этот показатель практически не изменился ни в течение года, ни в период созыва 13-го Сейма, колеблясь в пределах 64-68%.

15% населения хотели бы, чтобы существующие партии осталась у власти, между тем каждый пятый или 20% опрошенных не смогли дать конкретного мнения по этому вопросу.