Волжский, Волгоградская область, , 13:26 — REGNUM Мужчину с ножевыми ранениями живота и шеи доставили с остановки общественного транспорта в больницу городскую клиническую Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперативников, днём 17 сентября злоумышленник напал с ножом на 40-летнего местного жителя, а затем скрылся. Прохожие вызвали потерпевшему скорую помощь, медики диагностировали у пациента проникающие колото-резаные ранения шеи и брюшной полости.

Подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений задержали при попытке уехать в Астраханскую область. Им оказался 37-летний житель Волжского, он сознался в нападении, нож изъят.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.