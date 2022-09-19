Лондон, 19 сентября 2022, 13:20 — REGNUM В Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась церемония государственных похорон королевы Елизаветы II. Об этом 19 сентября сообщает Sky News.
На похоронах Елизаветы II присутствуют члены королевской семьи, монархи из других стран, а также лидеры многих государств.
В ходе процессии гроб с телом Елизаветы II был доставлен в Вестминстерского дворца, где проходило публичное прощание с королевой в течение четырёх дней. Похороны завершатся около 14:00 мск.
К вечеру гроб привезут в Виндзор, где около 21:30 мск пройдёт частная погребальная служба, на которой будут присутствовать члены королевской семьи.
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