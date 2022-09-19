Лондон, 19 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась церемония государственных похорон королевы Елизаветы II. Об этом 19 сентября сообщает Sky News.

Senedd Cymru Елизавета II

На похоронах Елизаветы II присутствуют члены королевской семьи, монархи из других стран, а также лидеры многих государств.

В ходе процессии гроб с телом Елизаветы II был доставлен в Вестминстерского дворца, где проходило публичное прощание с королевой в течение четырёх дней. Похороны завершатся около 14:00 мск.

К вечеру гроб привезут в Виндзор, где около 21:30 мск пройдёт частная погребальная служба, на которой будут присутствовать члены королевской семьи.