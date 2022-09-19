19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление американского президента Джо Байдена о том, что ВС США защитят Тайвань в случае «беспрецедентного нападения».

Оксана Переможенко, , 13:36 — REGNUM Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки защитят Тайвань в случае «беспрецедентного нападения». Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос ведущего программы «60 минут» Скотта Пилла о том, будут ли Штаты защищать Тайвань, если на остров нападет Китай, глава Белого дома дал утвердительный ответ.

«Да, в случае беспрецедентного нападения», — сказал он.

Заявление американского президента обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на двойные стандарты, которыми руководствуются американские политики в отношении Донбасса и Тайваня. Были и те, кто отметил, что ранее США поддерживали политику единого Китая, а теперь выражают готовность «защищать» Тайвань.

«Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что американские военные будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. И не стоит искать тут здравый смысл, ведь сначала США официально много десятилетий поддерживают «политику одного Китая», а когда нужно разжечь войну, позиция мирового олигархата резко меняется. Теперь США готовы отправлять войска, чтоб Китай не получил контроль над территорией Китая», — прокомментировал заявление Байдена журналист из б. УССР Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.

«Дедушке уже о Боге пора думать, а он за Тайвань переживает», — иронизирует Михаил.

Джо Байден Gage Skidmore

«Будут защищать Тайвань до последнего тайваньца», — с сарказмом пишет fanat.

«Пора Китаю озаботиться свободой угнетённых фермеров Техаса», — также не без юмора добавил Alex W.

«Зато [киевскому режиму] помогают вернуть контроль в Донбассе. Но вы не понимаете, это другое», — заметила Инна М.

«США хотят защитить свое — Тайвань. Тайвань — это микроэлектроника, в которую они вбухали триллионы, не будет чипов, и США просто встанет технологически. Тайвань — это как Саудовская Аравия с Катаром для США. Не стоит удивляться их желанию», — отметил Victor.

«Это тот же Байден, который кричал, что Тайвань — это Китай?» — недоумевает «Добрая Кобра».

«Сомневаюсь, что он будет президентом в этот момент», — предположил Lins.

«[Представителям киевского режима] после этого должно быть обидно», — пошутил Артём.

«А как же неделимый Китай? Они же сами это говорят с больших трибун. Совсем у деда с головой плохо», — пишет Наталия.

«Си должен спасти Техас из загребущих рук старика Байдена!» — иронизирует S. H.

«Это как защищать Нью-Йорк от вторжения США», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Значит, Донбасс — это [территория, которая «должна» контролироваться киевским режимом] и отделение — это сепаратизм, по нам лупить можно. А Тайвань — право на самоопределение, и Китаю надо смириться… Двойные стандарты, они такие двойные», — отметила The Kramatorsk Witch.

«Пупок развяжется», — отреагировал Dmitry K.

«Защитнички… задолбавшие своей «защитой» всю планету», — подытожила Алина А.

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