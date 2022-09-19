Стремоусов пообещал освободить от киевской оккупации Одессу и Николаев
Москва, 19 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Николаевская и Одесская области будут освобождены Россией от киевской оккупации. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
«Мы держимся и в ближайшее время планируем освобождать Николаевскую и Одесскую области», — сказал Стремоусов.
Что касается Херсонской области, то жизнь в регионе продолжается, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ, отметил политик.