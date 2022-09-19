Махачкала, 19 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Дагестане в 2022 году планируется получить урожай риса в объеме 135 тыс. тонн. Это рекордный показатель за последние годы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков.

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По его словам, за несколько лет запланировано увеличить площади под рисом с нынешних более чем 30 тыс. гектаров до 40 тыс. га. При этом будет улучшена технология производства в соответствии с научными разработками.

В настоящее время в Дагестане выращиванием риса занимаются девять рисоводческих хозяйств. Среди них ООО «Нива», «Кизлярагрокомплекс», ООО «Сириус». В республике переработкой риса занимаются четыре предприятия общей мощностью около 250 тонн в смену. Мощности же по хранению риса достигают 65 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, за рекордный урожай борются в 2022 году и рисоводы Краснодарского края, которые годом ранее собрали 850 тыс. тонн риса.