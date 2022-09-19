Тбилиси, 19 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники Вашингтона начали проявлять озабоченность из-за череды нападок стороны независимых депутатов Грузии на посольство США в Тбилиси. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на телеканале «Мтавари архи».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

По её словам, заявления депутатов, критикующих американское посольство, похожи на некоторые тезисы, которые используют в России. Дегнан также отметил, что они вышли из правящей партии «Грузинская мечта», но ни «Мечта», ни правительство Грузии не отмежевались от тех нападок.

«Я думаю, реальный вопрос состоит в следующем — какой цели это служит, не нацелены ли они на попытку нанести ущерб прочному сотрудничеству, которое существует между США и Грузией уже 30 лет», — сказала Дегнан.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Дегнан в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».