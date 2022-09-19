Омск, 19 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти командира воздушного судна. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Установлено, что 18 сентября в 23:00 по местному времени самолёт, следовавший из Новокузнецка (Кемеровская область) в Санкт-Петербург, экстренно приземлился на запасной аэропорт в Омске. Причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна. В ведомстве заверили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Омской области, реанимационная бригада скорой помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолёта. Медики констатировали смерть пилота до оказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года самолёт, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. По предварительной информации, причиной срочной посадки стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров.

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