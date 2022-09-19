Тунис, , 13:22 — REGNUM Следственное управление Туниса по борьбе с терроризмом вызвало на допрос лидеров оппозиционного движения «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 сентября сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, следственные органы подозревают лидера движения Рашида Ганнуши и его заместителя Али Аль-Аридав вербовке боевиков в интересах ряда международных террористических группировок.

Отмечается, что следователи допросили боевиков, вернувшихся в Тунис из Сирии и Ирака, которые сообщили, что были завербованы руководством партии, которая близка к международной террористической организации «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пытаясь организовать давление на следствие, представители движения призвали своих сторонников собраться у здания следственного управления для организации акции протеста.

По состоянию на полдень 19 сентября, у следственного управления собрались сотни человек, которые обвиняют правительство в преследовании деятелей оппозиции по вымышленным предлогам.