Лондон, , 13:15 — REGNUM Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставлен в Вестминстерское аббатство для проведения государственных похорон. Об этом 19 сентября сообщает Sky News.

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Около 12:45 мск гроб Елизаветы II покинул Вестминстерский дворец, где проходило публичное прощание с ней в течение четырёх дней. Около 13:00 мск в ходе торжественной процессии он был доставлен в Вестминстерское аббатство.

Во главе процессии шёл король Карл III вместе с его двумя братьями Эндрю и Эдвардом, сестрой Анной, двумя сыновьями Уильямом и Гарри и другими членами королевской семьи. Траурная процессия проходила с музыкальным сопровождением около 200 волынщиков и барабанщиков.

В Вестминстерском аббатстве пройдёт панихида, по окончании которой будет объявлена общенациональная минута молчания. К вечеру гроб привезут в Виндзор, где около 21:30 мск состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать члены королевской семьи.

Елизавету II похоронят вместе с её мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне её отца короля Георга VI.

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