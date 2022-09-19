Донецк, 19 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики продолжают двигаться вперед, заявил 19 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«На сегодняшний момент ситуация относительно стабильна на донецком, горловском, на угледарском направлениях, где-то наши подразделения продолжают двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но все же продвигаются», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также отметил, что ситуация с Красным Лиманом находится под контролем. Кроме того, силам ДНР удалось не допустить переправу техники киевских боевиков в районе Кривой Луки, а также удалось предотвратить попытку прорыва ВСУ в Кременную.