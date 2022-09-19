Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Во время ожидаемых обильных дождей в Санкт-Петербурге будут дежурить 79 бригад СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

В дневное время будут дежурить 79 бригад, а ночью — десять. Сотрудников оснастят специализированной техникой для откачки воды. Насосная станция для ликвидации скоплений воды размещена на проспекте Энгельса, дом 28.

Напомним, что Северной столице прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ливневые дожди ожидаются в городе с середины дня 19 сентября и на следующий день.

В рамках подготовки к непогоде специалисты понизили уровень воды в приёмных резервуарах городских насосных станций на канализационных очистных сооружениях.

В «Водоканале» призывают автомобилистов быть внимательными во время обильных дождей и, если возможно, не передвигаться по низким участкам дорог под мостами и путепроводами.