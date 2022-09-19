Москва, , 13:13 — REGNUM Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов примут участие в очередном заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий в б. УССР, сообщила пресс-служба Госдумы.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Ожидается, что мероприятие пройдет 22 сентября 2022 года в стенах нижней палаты парламента.

Напомним, в состав комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Её сопредседателями являются вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») и вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также: В Госдуме призывают ВОЗ озаботиться секретами биолабораторий США