Донецк, 19 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ предприняли попытку прорваться в город Кременную Луганской Народной Республики. Об этом 19 сентября сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

Он уточнил, что имеет в виду события последней ночи и вечера.

«В Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».