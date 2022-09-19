Самара, , 13:19 — REGNUM Международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2022 пройдут в Самаре. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Мероприятие будет проходить с 19 по 23 сентября. В соревнованиях будут участвовать команды со всей России и из-за рубежа. Они будут состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре состоится ИТ-Форум «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству».

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