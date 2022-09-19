Белград, 19 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Россия как постоянный член СБ ООН поддержит любое взвешенное, справедливое и жизнеспособное решение по Косово и Метохии, соответствующее законным интересам Сербии и сербского народа. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 19 сентября в интервью сербским СМИ.

Ambasadarusije.rsru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

«Мы считаем, что автономный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии. Мы последовательно выступаем за решение косовского вопроса международно-правовыми средствами, в ходе диалога между Белградом и Приштиной на основании резолюции СБ ООН 1244, без навязывании сроков моделей извне», — заявил Боцан-Харченко изданию Vecernje Novosti.

Напомним, что ранее албанское издание Albanianpost опубликовало статью, которая содержит якобы новый план по решению косовского вопроса, предложенный Францией и Германией. В соответствии с этим планом, соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, в соответствии с которым Сербия фактически смирится с «независимостью» Косово, но формально не признает его, должно быть подписано до конца 2023 года.