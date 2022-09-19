Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Его обвинили в превышении полномочий: следствие считает, что во время опроса он сломал руку мужчине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет бывший командир отделения одного из взводов чебоксарской полиции. По данным следствия, 31 мая 2022 года около 22:39 он прибыл в составе наряда по сообщению о драке в квартиру по улице Эльменя, где один из присутствующих отказался отвечать на вопросы и нецензурно ругался.

Правоохранители полагают, что фигурант уголовного дела при отсутствии законных оснований использовал боевой приём, заломив ему руку за спину, в результате у пострадавшего диагностирован перелом плечевой кости со смещением отломков.

В ведомстве отмечают, что полицейский уволен со службы.

Дело расследовалось следственным управлением СКР по Чувашии по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). Разбирательства будут проходить в Московском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии завершено расследование отношении двух бывших сотрудников полиции, которых обвинили в превышении полномочий и взяточничестве. Следствие считает, что пострадавшего избили и незаконно заковали в наручники.

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