Москва, , 13:12 — REGNUM Большинство жителей России (72%) выступают за введение единой формы для учащихся в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Школьная форма Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Больше сторонников этой инициативы среди родителей школьников 5-8-х классов (81%), среди матерей (82%), родителей в возрасте 45-59 лет (86%) и проживающих в крупных городах с населением 500-950 тыс. человек (84%).

Главные аргументы — единая школьная форма обеспечивает равноправие, искореняет дискриминацию (40% среди граждан РФ и 41% среди родителей школьников) и дисциплинирует учащихся (по 25%), красиво, аккуратно, опрятно — по 9%.

Не поддерживают введение единой школьной формы 19% опрошенных, среди родителей — 18%, среди молодых родителей 25-34 лет — 28%, москвичей и петербуржцев — 23%. Основные причины — отсутствие индивидуальности (22% граждан РФ), высокая стоимость формы (27% родителей школьников).

Опрос по телефону проведён 29–30 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, путей решения проблемы имущественного расслоения среди учащихся школ РФ является введение национального стандарта школьной формы.

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