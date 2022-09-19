Москва, , 13:10 — REGNUM Российская армия ежедневно уничтожает до 250 киевских боевиков только на херсонском участке фронта спецоперации. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По его словам, на полях Херсонщины остаются тысячи трупов киевских боевиков.

«По 200-250 человек ежедневно уничтожается. Техника немецкая, польская, американская остается на полях сражений уничтоженной. Тысячи трупов остаются на полях сражений — никто их не забирает», — сказал Стремоусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Стремоусов: «Херсонскую область никто сдавать не собирается»

Читайте развитие сюжета: Стремоусов пообещал освободить от киевской оккупации Одессу и Николаев