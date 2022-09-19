Москва, 19 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Российская армия ежедневно уничтожает до 250 киевских боевиков только на херсонском участке фронта спецоперации. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его словам, на полях Херсонщины остаются тысячи трупов киевских боевиков.

«По 200-250 человек ежедневно уничтожается. Техника немецкая, польская, американская остается на полях сражений уничтоженной. Тысячи трупов остаются на полях сражений — никто их не забирает», — сказал Стремоусов.