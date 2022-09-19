Вашингтон, 19 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект, в рамках которого может быть изменен принцип того, как голосуют американские граждане и как считают их голоса, внесен на рассмотрение палате представителей США, сообщает The Hill.

US House Office of Photography Лиз Чейни

С подобной законодательной инициативой, направленной на внесение изменений в закон 1887 года «О подсчете голосов выборщиков» (Electoral Count Act) выступили члены палаты представителей США демократ Зои Лофгрен и республиканец Лиз Чейни, которые входит в комиссию по расследованию обстоятельств погрома в здании Капитолия 6 января 2021 года.

Лофгрен и Чейни отметили, что они проведут реформы на этой неделе, а лидер большинства в палате представителей Стени Хойер (демократ от штата Мэриленд) заявил, что нижняя палата «также может рассмотреть» закон в ближайшие дни.