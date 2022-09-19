* талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 13:09 — REGNUM В городе Мазари-Шарифе, столице афганской провинции Балх, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли женские отделения в трёх государственных институтах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что были закрыты женские отделения института менеджмента и бухгалтерского учёта, института нефти и газа и института «Саджадия».

Согласно источникам, причиной закрытия женских отделений в годовщину закрытия школ для девочек талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали большой конкурс, в то время как юноши продолжают учиться.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали официальных заявлений.

Следует отметить, что в институте менеджмента и бухучёта обучалось 650 девушек, в институте нефти и газа — 250 девушек, в институте «Саджадие» — 135 девушек.