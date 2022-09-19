Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. На Камчатке в Мильковском районе завершился первый этап капитального ремонта поликлиники. Работы произведены по национальному проекту «Здравоохранение». сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Село Мильково является одним из крупнейших на Камчатке — в нём проживают более 9 тыс. человек. Поэтому капитальный ремонт поликлиники по нацпроекту являлся первоочередной задачей для того, чтобы жители отдаленного населённого пункта получали качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

В поликлинике полностью отремонтировали первый этаж заменили старую электропроводку, установили новые двери и окна, преобразились кабинеты врачей.

Главный врач Мильковский районной больницы Илья Булгаков рассказал, что ремонт уже по достоинству оценили персонал учреждения и пациенты.

«В 2013 году так же в рамках реализации нацпроекта было отремонтировано детское отделение поликлиники. Теперь маленькие пациенты с удовольствием посещают светлые уютные кабинеты. А сейчас и взрослое отделение скоро полностью изменится», — прокомментировал Илья Булгаков.

В следующем году ремонт поликлиники по национальному проекту «Здравоохранение» будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Сахалина по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» получили 16 новых отечественных автомобилей.