Париж, 19 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Инфляция во Франции достигла 5,9%, отметил институт статистики и экономических исследований (INSEE), пересмотрев первую оценку, опубликованную в конце августа, в сторону повышения на 0,1 пункта, передает BFM TV.

ИА REGNUM Инфляция

Это небольшое снижение инфляции является результатом замедления роста цен на энергоносители, в частности, на нефтепродукты.

Что касается продуктов питания, то рост цен на свежие продукты был менее устойчивым, чем в предыдущем месяце (+3,5% после +5,2%): цены на свежие овощи и рыбу замедляются.

Базовая инфляция увеличилась в годовом исчислении, достигнув +4, % в августе, после +4,3% в июле. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц после +0,3% в июле, за год индекс увеличился до 6,6%.

Инфляция останется высокой в ​​2023 году. Правительство Франции прогнозирует, что инфляция на 2022 год достигнет 5,3% против ожидаемых ранее 5%.