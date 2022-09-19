Минск, 19 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией сейчас имеет особое значение для Белоруссии с точки зрения наращивания экспорта. Важная роль в этом принадлежит российским регионам, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко 19 сентября на совещании, посвященном подготовке визита правительственной делегации в Уфу и Казань.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

Белоруссия, отметил он, работает с российскими регионами в соответствии с планами. Эту динамику нужно поддерживать, регулярно контролировать выполнение достигнутых договорённостей, искать новые ниши для сотрудничества. Предстоящие визиты в Башкирию и Татарию нацелены на конкретные новые договорённости по увеличению поставок белорусских товаров в эти регионы, а также на обеспечение устойчивой работы белорусской промышленности за счёт товаров из этих субъектов РФ.

«Поэтому [должна быть] максимальная практическая направленность всех встреч и переговоров», — заявил Головченко в выступлении, фрагмент записи которого разместила его пресс-служба.

Визит белорусской правительственной делегации в Уфу и Казань запланирован на 20–22 сентября.

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