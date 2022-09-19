Красноярск, 19 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае подводят предварительные итоги сельскохозяйственных уборочных работ. Как сообщили ИА REGNUM 19 сентября в правительстве региона, красноярские аграрии собрали около 1,5 млн тонн зерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам министра сельского хозяйства и торговли региона Леонида Шорохова, зерновые и зернобобовые убраны с 431 тыс. гектаров (45% площадей от плана). Намолочено 1 млн 443 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила около 33,5 ц/га.

В южных районах края обмолочено около 57% площадей под зерновыми и зернобобовыми. В других территориях на темпы полевых работ повлияли продолжительные дожди в августе и в первой декаде сентября. Переувлажнение почвы фиксировалось в 11 муниципалитетах.

В целом, как отметил красноярский губернатор Александр Усс, край на протяжении последних пяти лет имеет очень хорошие устойчивые показатели в области растениеводства. Нынешний год не стал исключением: «Виды на урожай достаточно хорошие, подготовка к уборочной кампании прошла на хорошем, высоком уровне». Однако «есть один традиционный фактор», на который повлиять невозможно. Это погодные условия: «В этом году они складываются крайне неблагоприятно — дождливый август, позднее созревание хлебов, соответственно, сдвинутые сроки начала уборочной кампании, что существенно сказывается на темпах проведения работ». При этом Усс убеждён, что «по сравнению с сибирскими регионами край выглядит относительно стабильно».

Специалисты оценили урожайность сельхозкультур в крае как достаточно высокую. Например, в Ужурском районе урожайность составила 51,6 ц/га, в Шарыповском — 46,2 ц/га, в Назаровском — 44 ц/га.

В 16 территориях края аграрии молотят рапс. Собрано около 20 тыс. тонн маслосемян. Средняя урожайность — 19,3 ц/га.

Овощи убирают в шести районах края, картофель — в 16. Собрано 930 тонн овощей. Урожайность составила 213,7 ц/га. Накопано около 41 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 209,2 ц/га.

Кроме того, в крае запасено 92% от плана кормов. Началась заготовка силоса. Потребность в кормах на зимне-стойловый период будет закрыта.

Власти региона подчеркнули, что в крае для успешного проведения полевых работ мобилизованы все ресурсы. Мощности хранения зерновых и зернобобовых оцениваются почти в 4 млн тонн.

Напомним, на поддержку всех направлений агропромышленного комплекса Красноярского края в 2022 году из федерального и регионального бюджетов выделено 9,9 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд — краевые средства.

Усс поручил главам муниципальных образований продолжить мониторинг проведения уборочных работ и взять на особый контроль подготовку к посевной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по данным местных властей, показатель урожайности превосходит прошлогодний уровень «по всем группам культур». По состоянию на 19 сентября план по уборке зерновых выполнен на 98,5%.

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