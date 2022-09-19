Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На Сибирском кладбище Екатеринбурга вандалы разгромили колумбарий. Об этом пишут СМИ.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

От рук вандалов пострадали десятки ячеек с прахом, пишет E1.ru со ссылкой на местную жительницу. По словам женщины, неизвестные украли урну с прахом её родственницы, ещё несколько урн она нашла рядом с разгромленными ячейками.

Руководство кладбища отмечает, что найти вандалов будет нелегко, поскольку на территории нет охраны и камер видеонаблюдения. Пострадавшим рекомендуют обращаться в полицию. При этом в ведомстве журналистам сообщили, что жалоб от свердловчан пока не поступало.