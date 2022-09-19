Москва, , 13:05 — REGNUM Армия России успешно пресекает все попытки киевского режима атаковать освобожденные территории Херсонской области. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия не только удерживает линию обороны, но и постоянно наращивает присутствие своих войск.

«У нас здесь все настроено. Армия России удерживает линию обороны и постоянно наращивает свое присутствие. Это говорит о том, что Херсонскую область никто сдавать не собирается», — сказал Стремоусов.

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