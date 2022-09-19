Москва, 19 сентября 2022, 13:05 — REGNUM Армия России успешно пресекает все попытки киевского режима атаковать освобожденные территории Херсонской области. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, Россия не только удерживает линию обороны, но и постоянно наращивает присутствие своих войск.
«У нас здесь все настроено. Армия России удерживает линию обороны и постоянно наращивает свое присутствие. Это говорит о том, что Херсонскую область никто сдавать не собирается», — сказал Стремоусов.
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