Оренбург, 19 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Оренбурге отмечен всплеск жалоб горожан на перевозчиков. На встрече, где рассматривались проблемные вопросы в работе автобусов, начальник муниципального управления пассажирского транспорта Оксана Малышева заявила, что такого всплеска жалоб жителей не было на протяжении всего года, сообщили 19 сентября пресс-службе администрации города.

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Оренбуржцы массово жалуются на отказ водителей принимать безналичную оплату за проезд и хамское отношение к пассажирам. По словам чиновников, прошло несколько рабочих встреч с перевозчиками. Однако по их результатам информация до водителей либо не доводится, либо доходит частично. Малышева подчеркнула, что предлагаются разные форматы, чтобы наладить взаимодействие.

Представитель уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Татьяна Ершова также отметила рост количества обращений от родителей школьников с началось учебного года. Перевозчикам указали на недопустимость высадки безбилетных детей-пассажиров. Кроме того, жители Южного микрорайона просят увеличить количество автобусных маршрутов в этой части города, чтобы все школьники могли беспрепятственно добираться до образовательных учреждений.

На встрече поднимался и вопрос относительно проблемных ситуаций, связанных с акцией платежной системы «МИР». Жалобы поступают как от перевозчиков, так и от пассажиров. Представители транспортных компаний сказали, что работа по информированию водителей проведена в полном объеме, памятки о проведении акции и условиях участия размещены в транспортных средствах.

Пассажиры заявляют о двойном списании средств за проезд и жалуются на то, что не все водители принимают оплату картой оренбуржца. Между тем она является универсальным инструментом при оплате товаров и услуг. В эту карту планируют внедрить ещё и детский проездной.

В свою очередь оренбургские перевозчики сообщили, что двойная оплата исключена. Из-за задолженности за проезд карты попадают в стоп-лист. В ряде случаев карты попадают в стоп-лист. При пополнении карты списывается именно задолженность, а не оплата за совершенную поездку.