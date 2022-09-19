Архангельск, , 13:22 — REGNUM Судостроители Архангельского филиала «Красная Кузница» (филиал центра судоремонта «Звёздочка») провели уникальную операцию по спуску на воду корпуса стоечного судна, которое предназначено для хранения отходов, образующихся в результате перезарядки ядерных реакторов атомных подводных лодок, проходящих ремонт и модернизацию на «Звёздочке». Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Судоремонтный завод «Красная Кузница» Krasnaya-kuznitca.ru

Корпус стоечного судна будет поставлен в плавдок «Красной Кузницы» в ближайшее время для окраски подводной части и внутренних объёмов. По завершению работ плавсредство будет переведено к причалу головного предприятия в городе Северодвинск, где продолжатся работы по достройке на плаву.

Строительство плавдока ведётся в рамках мероприятий программы обновления основных фондов верфи. Отмечается, что новое судно заменит танкер «Осетия», который около полувека отслужил по этому назначению.

Ожидается, что судно будет передано заказчику в конце 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть ледоколов, которые компании, работающие в Арктике, и госкорпорация Росатом планируют строить за счёт собственных средств, могут стать дизельными. Ряд компаний уже отказался от использования топливной системы на сжиженном природном газе, с другими компаниями уже ведутся переговоры.

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