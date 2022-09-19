Кострома, 19 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова подписала Приказ, согласно которому Кострому разделили на историческую и современную части. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Диева ИА REGNUM Вид на левый берег Костромы

В историческую часть вошла городская территория площадью 17,4 кв км, что составляет 12% от площади всего населенного пункта — 135 кв км. В состав условного «старого города» включены несколько крупных участков на обоих берегах Волги, в том числе центр с «веерной» планировкой, ул Московская, Запрудня, Ипатьевский монастырь с прилегающей слободой, Селище.

Предметом охраны и надзора в исторической части являются 890 сооружений, имеющих статус объектов культурного наследия и ещё 719 объектов, не обладающих таким статусом, но признанными «историческими ценными» и «градоформирующими», планировка территории, ландшафт, композиция и силуэт застройки, виды города.

Разделение решает ряд задач. В 2010 Кострома получила статус исторического поселения федерального значения, автоматически получив большое количество ограничений на ведение строительной и хозяйственной деятельности. Причем, одинаковые ограничения распространялись и на исторические территории, где это необходимо, и на спальные и промышленные районы города.

Так, независимо от места возведения дома застройщик должен было согласовать вопрос с Инспекцией по охране ОКН, с главными архитекторами города и области. Это удлиняло процесс как минимум на несколько недель. Теперь проходить эту процедуру будут только компании, желающие заняться строительством в исторической части.

Вместе с тем утверждение границ позволяет применять дополнительные механизмы для сохранения старого города. В документе установлены параметры для застройки, прокладки инженерных коммуникаций, размещения рекламы на фасадах и другие ограничения.