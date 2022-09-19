Каир, 19 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Власти Египта сообщили о том, что смертность от COVID-19 в стране «достигла нуля», а эпидемиологическая ситуация в ряде регионов вернулась к допандемийным показателям. Об этом 19 сентября заявил советник президента Египта по вопросам здравоохранения Мохамед Авад Тадж Эль-Дин в интервью телеканалу Al-Hadath Al-Youm.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

«Случаев заболевания (COVID-19 — прим.) стало очень мало, тем более что последняя волна коронавируса в Египте была очень слабой, и вирус стал слабее. В то же время смертность достигла нуля, что позволяет считать ситуацию очень обнадеживающей», — заявил Мохамед Авад Тадж Эль-Дин