Бразилиа, 19 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Жозе Алдо решил завершить карьеру в смешанных единоборствах и продолжить выступления в боксе. Об этом 19 сентября сообщает MMA Fighting.

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Отмечается, что UFC подтвердил, что 36‑летний бразильский боец завершил сотрудничество с организацией и планирует выступать в качестве боксёра.

Напомним, Алдо был чемпионом UFC в полулёгком весе с ноября 2009 по декабрь 2015 года. При этом он девять раз защищал свой титул, что является рекордом для дивизиона.