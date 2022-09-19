Ижевск, , 12:59 — REGNUM Крупная автоавария произошла 18 сентября вечером на 50 км автодороги Ижевск — Ува. В результате ДТП пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей, сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на полосу встречного движения без цели обгона, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в ДТП на трассе в Воткинском районе 14 сентября. Авария произошла на 8 км автомобильной дороги Воткинск-Кельчено. По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Hyunda, за рулем которого был 63-летний мужчина.

В результате ДТП смертельные травмы получил водитель Opel, водитель другого автомобиля и двое пассажиров получили различные травмы. Отмечалось, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

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