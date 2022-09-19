Кабул, 19 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Министерство связи и технологий правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане установило крайний срок для закрытия приложений Tik Tok и PUBG. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Решение было принято на совещании с участием представителей министерства связи, спецслужб и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.
По решению ведомства Tik Tok будет заблокирован в течение месяца, а PUBG — через три месяца.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали использование этих приложений вне закона.