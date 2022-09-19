Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Михаил Романов («Единая Россия») предложил властям Санкт-Петербурга выкупить заброшенный дворец культуры «Невский», выставленный на продажу. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге.

Сервис «Яндекс. Карты» ДК «Невский». Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Михаил Романов направил обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Он предлагает присмотреться к ДК «Невский» и выкупить здание. Объект в течение многих лет не эксплуатируется и уже остался без коммуникаций.

Депутат считает, что ДК можно отремонтировать и использовать по первоначальному назначению. Романов предложил приобрести здание за счёт средств городского бюджета. Альтернативный вариант — приобретение в рамках сотрудничества города с ПАО «Газпром».

«По просьбе горожан я сам осмотрел дворец. Еще не всё потеряно. ДК можно восстановить и модернизировать. Удобные, просторные и светлые помещения подойдут для любых целей, большой спортивный зал может принимать соревнования, а репетиционный — стать концертной площадкой для районных коллективов», — заявил депутат.

Отметим, что ДК «Невский» построен в конце 70-х годов прошлого века. Площадка включает помещения, которые можно приспособить под библиотеки, кружки и лекционные занятия. Также на объекте есть концертно-театральный зал на тысячу мест.