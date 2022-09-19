Москва, , 12:58 — REGNUM Ситуация на херсонском участке фронта специальной военной операции остается стабильной. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, киевские вооружённые формирования пытаются атаковать и захватить хотя бы часть освобожденной Россией территории Херсонской области.

«Относительно ситуации на херсонском фронте у нас без перемен. Нацисты, как не пытались пройти, ничего не достигли», — сказал Стремоусов.

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