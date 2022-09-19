Москва, 19 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Ситуация на херсонском участке фронта специальной военной операции остается стабильной. Об этом 19 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, киевские вооружённые формирования пытаются атаковать и захватить хотя бы часть освобожденной Россией территории Херсонской области.

«Относительно ситуации на херсонском фронте у нас без перемен. Нацисты, как не пытались пройти, ничего не достигли», — сказал Стремоусов.